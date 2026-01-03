بقائي ردًّا على تهديدات ترامب: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت ( 3 كانون الثاني 2026 )، ردًّا على التصريحات والتهديدات التدخلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الشعب الإيراني لن يسمح لأي طرف أجنبي بالتدخل في حواره الداخلي أو في تفاعله الوطني لحل مشكلاته، مشددًا على أن سجل الولايات المتحدة الحافل بالانتهاكات يفضح زيف ادعاءاتها.

وكتب إسماعيل بقائي على موقع أكس تعليقًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: يكفي استعراض السجل الطويل من الإجراءات التي اتخذها السياسيون الأمريكيون "لإنقاذ الشعب الإيراني" لفهم مدى "تعاطف" أمريكا مع الشعب الإيراني؛ بدءًا من تدبير انقلاب 28 أغسطس/ىب 1953 ضد حكومة الدكتور محمد مصدق المنتخبة بتمويل وتسليح مثيري الشغب، مرورًا بإسقاط طائرة ركاب إيرانية عام 1988 وقتل نساء وأطفال أبرياء فوق الخليج الفارسي، وصولًا إلى الدعم المطلق لصدام في الحرب التي استمرت ثماني سنوات ضد الإيرانيين، والتواطؤ مع الكيان الإسرائيلي في اغتيال وقتل الإيرانيين والهجوم على البنية التحتية الإيرانية في يونيو /حزيران 2025، وبالطبع العقوبات التي وُصفت بأنها الأشد قسوة في التاريخ؛ واليوم، التهديد بمهاجمة إيران بذريعة التعاطف مع الإيرانيين، في انتهاك صارخ لأهم مبادئ القانون الدولي!

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخل أجنبي في حوارهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض لحل المشاكل.