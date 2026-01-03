الصفحة الدولية

بقائي ردًّا على تهديدات ترامب: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية


أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت ( 3 كانون الثاني 2026 )، ردًّا على التصريحات والتهديدات التدخلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الشعب الإيراني لن يسمح لأي طرف أجنبي بالتدخل في حواره الداخلي أو في تفاعله الوطني لحل مشكلاته، مشددًا على أن سجل الولايات المتحدة الحافل بالانتهاكات يفضح زيف ادعاءاتها.

وكتب إسماعيل بقائي على موقع أكس تعليقًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: يكفي استعراض السجل الطويل من الإجراءات التي اتخذها السياسيون الأمريكيون "لإنقاذ الشعب الإيراني" لفهم مدى "تعاطف" أمريكا مع الشعب الإيراني؛ بدءًا من تدبير انقلاب 28 أغسطس/ىب 1953 ضد حكومة الدكتور محمد مصدق المنتخبة بتمويل وتسليح مثيري الشغب، مرورًا بإسقاط طائرة ركاب إيرانية عام 1988 وقتل نساء وأطفال أبرياء فوق الخليج الفارسي، وصولًا إلى الدعم المطلق لصدام في الحرب التي استمرت ثماني سنوات ضد الإيرانيين، والتواطؤ مع الكيان الإسرائيلي في اغتيال وقتل الإيرانيين والهجوم على البنية التحتية الإيرانية في يونيو /حزيران 2025، وبالطبع العقوبات التي وُصفت بأنها الأشد قسوة في التاريخ؛ واليوم، التهديد بمهاجمة إيران بذريعة التعاطف مع الإيرانيين، في انتهاك صارخ لأهم مبادئ القانون الدولي!

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخل أجنبي في حوارهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض لحل المشاكل.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
