مجلس الشيوخ الأمريكي: فنزويلا لا تمثل مصالح حيوية تستدعي الحرب

عبر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية هاواي، برايان شاتز، اليوم السبت ( 3 كانون الثاني 2026 )، عن موقفه من الأزمة في فنزويلا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك مصالح وطنية حيوية في هذا البلد تبرر الدخول في حرب.

وقال شاتز عبر منشور على منصة "إكس" "كان ينبغي أن نكون قد تعلمنا بألاّ نتورط في مغامرة حمقاء أخرى"، في إشارة إلى التدخلات السابقة التي وصفها بأنها فاشلة أو غير مجدية.

وتأتي تصريحات شاتز وسط جدل متواصل في واشنطن حول سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، وسط دعوات متزايدة لتجنب النزاعات العسكرية والتركيز على الحلول الدبلوماسية.