أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني (فيلق أبو الفضل) في محافظة لُرِستان، اليوم السبت ( 3 كانون الثاني 2026 )، عن اعتقال ثلاثة أشخاص وُصفوا بمثيري الشغب في مدينة خرم‌آباد، وذلك من قبل عناصر استخبارات الحرس الثوري.

وذكر البيان العلاقات العامة للحرس الثوري أن "المعتقلين، بحسب ما ورد، كانوا يعملون بتوجيه من شبكة (إيران إنترناشيونال) ووسائل إعلام معادية، وقاموا بأعمال تخريب للممتلكات العامة، إضافة إلى محاولة تحويل احتجاجات المواطنين إلى أعمال شغب وفوضى".

وأضافت أن "الأسماء الواردة في مقطع الفيديو المتداول جرى حذفها، نظرًا لاستمرار الإجراءات والمتابعة القضائية للقضية".