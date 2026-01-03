الصفحة الدولية

مجلس الأمن الروسي: الوضع في فنزويلا أظهر ضرورة تعزيز القوات المسلحة لأي دولة قدر الإمكان


أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في تصريح صحفي، أن الوضع في فنزويلا أظهر ضرورة تعزيز القوات المسلحة لأي دولة قدر الإمكان.

وأضاف ميدفيديف: "أصبحت العملية في كاراكاس خير دليل على ضرورة تعزيز القوات المسلحة لأي دولة قدر الإمكان، لمنع الأفراد الأثرياء المتهورين من تغيير النظام الدستوري بسهولة بحثًا عن النفط أو أي شيء آخر".

وتابع: "إن أقصى درجات التعزيز، التي تضمن حماية البلاد بشكل موثوق، لا تتحقق إلا من خلال ترسانة نووية!"، واختتم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حديثه قائلاً: "عاشت الأسلحة النووية!".

وأشار إلى أنه كان ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون بنفس القدر من الاستباقية التي كان عليها في فنزويلا، ولكن في مكان مختلف تمامًا، حيث خرج الوضع عن السيطرة بسبب "العناصر الأوكرانية المدربة".

وقال ميدفيديف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "على الرغم من أنه سيكون من الحكمة أن تهاجم الولايات المتحدة القواعد العسكرية في فنزويلا، وأن تقوم القوات الخاصة الأمريكية بالقبض على عصابة من مدمني المخدرات في شارع بانكوفا، إلا أنه ربما حان الوقت يا عم سام؟".

وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، اليوم السبت، أن بلاده "طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، ردًا على عدوان الولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت فنزويلا، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إنها "تدين العدوان الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية فنزويلا"، مؤكدة أن "هذا العمل الصارخ من العدوان معترف به ومُعلن عنه من قبل حكومة أمريكا".

وأضافت الرسالة أن "الهجوم العسكري الأمريكي غير المبرر ليس له سابقة في أكثر من 200 عام من تاريخ فنزويلا الجمهوري"، مشيرة إلى أنها "حرب استعمارية لتدمير الشكل الجمهوري للحكومة، الذي قرره الشعب الفنزويلي بحرية".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
