شركة النفط الفنزويلية تعلن تضرر ميناء لاجوايرا جراء الهجمات الأميركية

أكد مسؤولون تنفيذيون في شركة النفط الحكومية الفنزويلية، تضرر ميناء لا جوايرا تعرض جراء الهجمات الأميركية.

وذكر المسؤولون أن شركة النفط الحكومية أخبرت موظفيها أن عمليات الإنتاج والتكرير تسير بشكل طبيعي.

وفي تحول درامي للأحداث، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت، أن القوات الأميركية نفذت عملية واسعة النطاق في فنزويلا، تمكنت خلالها من القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما خارج البلاد.