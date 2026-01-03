وسائل إعلامية: قوات دلتا الأميركية هي التي اعتقلت مادورو

ذكرت وسائل إعلامية دولية، اليوم السبت، ان قوات دلتا الأميركية هي التي اعتقلت الرئيس الفنزويلي مادورو.

ونشرت سي بي إس نيوز في خبر تابعته السومرية نيوز، ان "قوات دلتا هي التي اعتقلت مادورو".

واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على منصة (X) وتابعتها السومرية نيوز، ان "الولايات المتحدة الأمريكية نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جواً إلى خارج البلاد".

وأضاف ان "هذه العملية تمت بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية"، مشيرا الى انه "سيكون هناك مؤتمر صحفي اليوم في الساعة 11 صباحًا في مارالاغو".