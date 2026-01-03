الصفحة الدولية

وسائل إعلامية: قوات دلتا الأميركية هي التي اعتقلت مادورو


ذكرت وسائل إعلامية دولية، اليوم السبت، ان قوات دلتا الأميركية هي التي اعتقلت الرئيس الفنزويلي مادورو.

ونشرت سي بي إس نيوز في خبر تابعته السومرية نيوز، ان "قوات دلتا هي التي اعتقلت مادورو".

واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على منصة (X) وتابعتها السومرية نيوز، ان "الولايات المتحدة الأمريكية نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جواً إلى خارج البلاد".

وأضاف ان "هذه العملية تمت بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية"، مشيرا الى انه "سيكون هناك مؤتمر صحفي اليوم في الساعة 11 صباحًا في مارالاغو".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اكسيوس: ترامب يواجه انتقادات حادة من الديمقراطيين بعد اعتقال مادورو
شركة النفط الفنزويلية تعلن تضرر ميناء لاجوايرا جراء الهجمات الأميركية
الرئيس الايراني : : هدف الحكومة تخفيف الضغوط المعيشية على الشعب
بعد العدوان على فنزويلا.. البرازيل تدعو لاجتماع طارئ والمكسيك تنادي للتحرك الفوري
سيناتور امريكي يكشف مصير رئيس فنزويلا بعد اعتقاله
سماحة السيد الخامنائي : : لن نتراجع وسنركع العدو بالثبات ومساندة الشعب
اول صورة متداولة للرئيس الفنزويلي بعد اعتقاله من قبل قوة اميركية
وسائل إعلامية: قوات دلتا الأميركية هي التي اعتقلت مادورو
الخارجية الإيرانية: الهجوم الأميركي على فنزويلا انتهاك للسلم وتداعياته تهدد النظام الدولي
فنزويلا: سنمارس حق الدفاع عن النفس ضد العدوان الأمريكي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك