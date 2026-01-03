الخارجية الإيرانية: الهجوم الأميركي على فنزويلا انتهاك للسلم وتداعياته تهدد النظام الدولي

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن الهجوم الأميركي على فنزويلا انتهاك للسلم وتداعياته تهدد النظام الدولي، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "ندين بأشد العبارات الهجوم الأميركي على فنزويلا وما يشكّله من انتهاك صارخ لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه"، مشيرة الى أن "العدوان العسكري على فنزويلا يشكل خرقاً واضحاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية"، وتابعت أن "الهجوم الأميركي على دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة انتهاك للسلم والأمن وتداعياته تهدد النظام الدولي".

كذلك أكدت على "الحق الأصيل لفنزويلا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحق شعبها في تقرير مصيره".