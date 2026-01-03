الصفحة الدولية

ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما إلى خارج فنزويلا


 

اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تنفيذ ضربات ناجحة وموسعة على فنزويلا، فيما اشار الى القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا، حيث ذكر ترامب، إن "لقد نفذت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح عملية عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم اعتقاله مع زوجته ونقلهما خارج البلاد"، وتابع  "قد نُفذت هذه العملية بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية"، مشيرا الى انه "سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقًا".

كذلك اضاف، انه "سيعقد مؤتمر صحفي اليوم الساعة الحادية عشرة صباحًا في مارالاغو، وشكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

