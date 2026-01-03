رئيس كوبا: نطالب برد فوري من المجتمع الدولي على الهجوم الأمريكي على فنزويلا

طالب الرئيس الكوبي ميغيل دياز، اليوم السبت، برد فوري من المجتمع الدولي على الهجوم الأمريكي على فنزويلا، حيث ذكر دياز في تصريحات صحفية، إنه "نطالب برد فوري من المجتمع الدولي على الهجوم الأمريكي على فنزويلا.

وفي وقت سابق، أكد دياز، تضامن بلاده الكامل مع فنزويلا، معربا عن إدانته الشديدة لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها الولايات المتحدة قبالة السواحل الفنزويلية.

يذكر أن (8) انفجارات على الأقل سمعت اليوم في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ووقعت في مناطق متباعدة في العاصمة، مع تحليق مكثف لطائرات حربية على علو منخفض.