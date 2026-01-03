فنزويلا: أنباء عن قصف محيط القصر الرئاسي بالعاصمة

ذكرت وسائل إعلامية، ان هناك انباء عن قصف محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الفنزويلية، حيث ذكرت تلك الوسائل ان "هناك انباء عن قصف محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس"، إذ جاء ذلك بعدما نشرت أسوشيتد برس، ان "7 انفجارات على الأقل سمعت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس"، مبينة ان "الانفجارات وقعت في مناطق متباعدة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس".

كما أكدت ان "هناك تحليق مكثف لطائرات حربية على علو منخفض في العاصمة الفنزويلية كاراكاس"، مشيرة الى ان "أهدافا غير محددة تم ضربها أكثر من مرة في العاصمة كاراكاس".