الخارجية السعودية: تهديد أمننا الوطني خط أحمر ولن نتردد في مواجهته

أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن تهديد الامن الوطني للملكة العربية السعودية يمثل خطا احمر، مشيرة الى أن خطوات الامارات في اليمن لا تخدم تحقيق الامن في البلاد، حيث ذكرت الخارجية السعودية في بيان، إن "التحركات الاماراتية في اليمن تعد بالغة الخطوة ولا تخدم تحقيق الامن في البلاد"، معربة عن "اسفها ازاء الضغوطات الاماراتية على المجلس الانتقالي لتنفيذ عمليات على حدود المملكة العربية السعودية".

وأضافت أن "أي مساس أو تهديد للأمن الوطني في المملكة يعد خطا احمر لن تتردد ازاءه في اتخاذ كافة الخطوات لمواجهته وتحييده"، مشددة على "أهمية وقف الإمارات أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن".