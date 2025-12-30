وزير الخارجية الروسي: 3 شروط روسية رئيسية لتسوية النزاع في أوكرانيا

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى شروط جوهرية ترى موسكو أنها ضرورية لتسوية النزاع في أوكرانيا وشدد على أن هذه المطالب تمثل أساسا لا غنى عنه لأي تسوية سياسية مستدامة، حيث أوضح لافروف أن هذه الشروط تتمحور حول 3 بنود رئيسية:

أولًا، الاعتراف بالحقائق الإقليمية الجديدة، إذ يجب على كييف و"رعاتها الغربيين" الاعتراف رسميًّا بالوضع الحالي الناتج عن "إعادة توحيد" شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتَي زابوروجيه وخيرسون مع الاتحاد الروسي.

ثانيًا، وضع ضمانات أمنية ملزمة قانونيًّا، تهدف إلى معالجة "الأسباب الجذرية" للصراع، بما يمنع تكراره مستقبلاً.

ثالثًا، ضمان حياد أوكرانيا، بحيث تكون دولة غير منضوية في أي تحالف عسكري، خالية من الأسلحة النووية، ومُجرّدة من السلاح الهجومي، ومُطهّرة من "النازية"، مع وقف كامل لاستغلال أراضيها لأغراض عسكرية من قبل دول حلف الناتو.

كما لفت لافروف إلى أن المقترحات الأمنية التي قدّمتها روسيا في ديسمبر 2021 لا تزال تمثّل "نقطة انطلاق مناسبة للنقاش" بشأن هذه القضايا.

كذلك شدّد لافروف على أن "المبادرة الاستراتيجية بيد الجيش الروسي بالكامل، والغرب يدرك ذلك"، مُكرّرًا موقف موسكو الثابت بأن أهداف "العملية العسكرية الخاصة" سيتم تحقيقها — "يفضل من خلال الدبلوماسية، ولكن إذا لزم الأمر، بالوسائل العسكرية"، كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا.

فيما دعا إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، مُشيرًا إلى أن "ولاية فلاديمير زيلينسكي الرئاسية انتهت في مايو 2024"، وأن الشعب الأوكراني "يجب أن يُمنح فرصة لتحديد مصيره"، بما في ذلك "العدد الهائل من ممثليه الذين يعيشون في روسيا". وحذّر من استخدام أي عملية انتخابية "كذريعة لوقف مؤقت للأعمال القتالية بهدف إعادة تسليح القوات الأوكرانية".

وعلى صعيد العلاقات الروسية–الأمريكية، أشار لافروف إلى أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن "أصبحت منتظمة منذ فبراير الماضي"، موضحًا أن ذلك يعود إلى "اتّفاق" بين الرئيسَين الروسي والأمريكي، خلال مكالمتهما الهاتفية في 12 فبراير — وهي الأولى بعد "عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض" — على ضرورة التغلب سريعًا على "الإرث السام" لإدارة بايدن من أجل تطبيع العلاقات الثنائية، حيث أكّد أن العمل في هذا الاتجاه "بدأ فورًا"، وأن المفاوضين من وزارتي الخارجية يركزون حاليًّا على "استعادة العمل الكامل للبعثات الدبلوماسية" في البلدين. ورغم التقدّم المحرز عبر "عدة جولات من المشاورات"، لا تزال العملية "ليست سهلة"، حسب تعبيره، بسبب كثرة "المثيرات".

كما بيّن لافروف بأن موسكو تسعى الآن إلى "الانتقال إلى قضايا أكثر أهمية"، مثل استئناف الرحلات الجوية المباشرة، وإعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، مضيفًا أن واشنطن "تربط النظر في هذه الملفات بقضايا سياسية بعيدة المنال"، لكنه أكد أن "العمل سيستمر".

كذلك أعرب عن أمله في أن "تلتزم الولايات المتحدة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يبذل جهودًا صادقة وجادة يوميًّا" للبحث عن تسوية، و"يحاول ألا يخضع للضغط الذي يمارسه نظام كييف والأوروبيون".

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، قال لافروف إن روسيا "تعمل على الرد على قراره الأخير بشأن التأشيرات، باعتباره خطوة غير ودية"، مؤكدًا أن القرارات المناسبة "ستُعلن في الوقت المناسب، وفقًا للمصالح الوطنية".

وفي مجال الاستقرار الاستراتيجي، أوضح أن موسكو "تراقب بعناية خطوات الجانب الأمريكي" وتقيّم الوضع "من خلال الصورة الشاملة لما يحدث في المجال الاستراتيجي"، مؤكدًا أن روسيا "مستعدة لأي تطور للأحداث".

وتحدّث لافروف في ختام حديثه عن مبادرة الرئيس بوتين بشأن الأسلحة الاستراتيجية، داعيًا إلى عدم "الاستعجال"، ومشيرًا إلى أنه "من المنطقي إعطاء واشنطن فرصة لإكمال النظر الشامل في اقتراح موسكو بالحفاظ على حدود الكمية بموجب معاهدة ستارت الجديدة عبر قيود طوعية ذاتية، قبل انتهاء مدّتها".