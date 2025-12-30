علي شمخاني يرد على تهديدات ترامب باستهداف المنشآت النووية

رد عضو المجلس الأعلى للدفاع الوطني في إيران علي شمخاني، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن استهداف جديد محتمل للمنشآت النووية، مؤكدا أن أي اعتداء سيقابل برد قاس وفوري، حيث ذكر في منشور له عبر منصة "إكس" كتب شمخاني، إن "بعض الردود في العقيدة الدفاعية الإيرانية تحسم قبل أن يصل التهديد إلى مرحلة التنفيذ"، مشددا على أن "قدرات إيران الصاروخية والدفاعية لا يمكن كبحها ولا تحتاج إلى إذن".

وأضاف أن أي اعتداء سيقابل برد قاس وفوري وأبعد مما يتخيله مصمموه".

وكان ترامب قد قال، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة، إن واشنطن ستدمر المنشآت النووية الإيرانية إذا أقدمت طهران على إعادة بنائها، إذ ذكر ترامب للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا ستدعم واشنطن ضربات إسرائيلية محتملة ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق: "في حال مضيهم قدما بالصواريخ والبرنامج النووي، سيكون ذلك سريعا، نعم سنقوم بذلك بلا شك، وسنفعل ذلك فورا"، وتابع "أسمع الآن أن إيران تحاول البناء مجددا. وإذا فعلت ذلك، فإنه سيتعين علينا ضربهم... وسنضربهم بشدة".

يذكر أن الولايات المتحدة قد ضربت موقع "فوردو" النووي الإيراني في يونيو الماضي، ودعمت بذلك العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران التي استهدفت المواقع النووية والعسكرية الإيرانية واستمرت 12 يوما.