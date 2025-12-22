الاستخبارات التركية تعتقل احد القياديين البارزين بتنظيم داعش الارهابي على الحدود الأفغانية-الباكستانية

أعلنت الاستخبارات التركية اليوم الاثنين عن اعتقال احد القياديين البارزين بتنظيم داعش الارهابي في عملية امنية نفذتها على الحدود الافغانية الباكستانية .

وذكرت الاستخبارات التركية في بيان لها ان المدعو "محمد غورين" والذي كان احد القياديين المسؤولين ضمن ما يُسمّى "بولاية خراسان" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي قد تم القبض عليه في عملية على الحدود الأفغانية-الباكستانية وجرى ترحيله الى تركيا .

وأشارت الاستخبارات التركية في بيانها ان غورين كان يعمل مع المدعو “أبو ياسر التركي أوزغور ألتون”، الذي لعب دوراً فاعلاً في نقل عناصر داعش الإرهابيين من تركيا إلى أفغانستان وباكستان، والذي سبق أن أُلقي القبض عليه، ونُقل إلى تركيا.

وبينت الاستخبارات التركية في بيانها أنه جرى الحصول على معلومات تشير إلى أن الإرهابي الموقوف وافق على تنفيذ هجمات انتحارية تستهدف المدنيين في أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا.

كما اشارت إلى أن المدعو “محمد غورين” قد عبر الحدود من تركيا إلى الحدود الأفغانستان-الباكستانية، وتدرج بمناصب قيادية خلال عمله في تنظيم داعش الإرهابي، ونجا من غارات جوية استهدفت التنظيم الإرهابي في باكستان .