طهران تنفي اغتيال عالم نووي إسرائيلي وتتهم واشنطن بنقض تعهدات أموال قطر


نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين ( 22 كانون الأول 2025 )، اتهامات إسرائيل لطهران بالوقوف وراء عملية اغتيال عالم نووي إسرائيلي في الولايات المتحدة، فيما اتهم الولايات المتحدة بمواصلة نقض تعهداتها بشأن الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر.

وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن إسرائيل "تمتلك سجلا طويلا" في تخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ"عمليات الرواية الكاذبة"، معتبرا أن ذلك بات جزءا ثابتا من سلوكها الأمني والاستخباراتي.

وأضاف أن لجوء إسرائيل إلى هذا النوع من العمليات "أمر لا يرقى إليه الشك"، مشيرا إلى وجود سوابق "موثقة"، من بينها قضية "لافون" عام 1954 في مصر، حين نفذ عملاء إسرائيليون من يهود مصر تفجيرات استهدفت مصالح مرتبطة ببريطانيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن أفضل وسيلة لمواجهة مثل هذه السلوكيات هي "رفع وعي الرأي العام العالمي".

وتابع بقائي، تعليقا على حادثة إطلاق النار على يهود في مدينة سيدني الأسترالية، أن إسرائيل تسعى إلى توظيف مثل هذه الحوادث ضمن سياق "الرواية الكاذبة"، وفقا لتعبيره.

وفي ملف الاغتيال، أكد بقائي أن اتهام إسرائيل لإيران بالضلوع في مقتل "عالم نووي وأستاذ في معهد MIT" لا يستند إلى أدلة، قائلا إن "القتلة يحسبون الجميع على شاكلتهم"، وإن سجل إسرائيل في الاغتيالات يجعلها "تسارع إلى اتهام الآخرين" كلما وقع حادث أمني، "من دون وجود أي تأكيد حتى من حلفائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة"، بحسب قوله.

وفي سياق آخر، اتهم بقائي الولايات المتحدة بـ"مواصلة نقض تعهداتها" المتعلقة بأموال إيرانية مجمدة في قطر تبلغ 6 مليارات دولار، معتبرا أن القضية تمثل "نموذجا صارخا لبدعهدية واشنطن". وقال إن التفاهم ينص على إتاحة هذه الأموال للحكومة الإيرانية لاستخدامها، "إلا أن الطرف الأمريكي لم يلتزم بذلك ولا يزال هذا النقض مستمرا حتى اليوم".

وأشار بقائي إلى أن البرنامج الصاروخي الإيراني "طور للدفاع عن سيادة البلاد وليس موضوعا للتفاوض"، مؤكدا أن القدرات الدفاعية المصممة لردع أي عدوان "لا يمكن إدراجها على طاولة المساومات السياسية".

وانتقد ما وصفه بـ"النفاق الغربي"، قائلا إن القدرات الدفاعية الإيرانية تُصور على أنها تهديد، في وقت "تتدفق فيه أسلحة الدمار الشامل إلى إسرائيل"، متهما إياها بأنها "ترتكب إبادة جماعية وهاجمت خلال العامين الماضيين سبع دول".

وبشأن تقارير أمريكية، نفى بقائي صحة مزاعم إعلامية تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم عرضا لإلغاء العقوبات عن إيران بعد اندلاع حرب استمرت 12 يوما، مؤكدا أن هذه المزاعم "كذب محض ولا أساس لها من الصحة".

وختم بقائي بالقول إن القوات المسلحة الإيرانية "تعرف جيدا كيف تدافع عن الشعب الإيراني متى ما اقتضت الضرورة"، مؤكدا أن طهران "لن تتأثر بحملات الضغط أو التهويل الإعلامي"، وستواصل سياساتها بما يحفظ أمنها ومصالحها الوطنية.

