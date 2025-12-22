الصفحة الدولية

نزول متعثر يعيد الجدل حول صحة ترامب خلال ولايته الثانية


أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موجة جديدة من التساؤلات حول حالته الصحية بعد ظهوره في فيديو وهو ينزل بشكل متعثر على سلم الطائرة الرئاسية في مطار بالم بيتش.

ويُظهر الفيديو، الذي نشره ناشط مؤيد لحركة "ماغا"، ترامب البالغ من العمر 79 عامًا وهو يمسك بدرابزين السلم ويستغرق نحو 18 ثانية للوصول إلى أسفل الدرج، قبل أن يستقل سيارة الرئاسة المدرعة، حيث شوهد وهو يتناول مشروبًا بدا أنه "دايت كولا"، فيما أفادت التقارير بأنه يقضي عطلة عيد الميلاد في منتجعه مار إيه لاغو.

ويأتي هذا الحادث بعد ظهور مشابه في حزيران الماضي أثناء نزول ترامب على سلم طائرة الرئاسة في نيوجيرسي، إذ تحدث سابقًا عن حرصه الشديد أثناء النزول لتجنب تكرار المواقف التي تعرض لها سلفه جو بايدن. وفي أيلول، أكد أمام كبار جنرالات الجيش أنه يفضل النزول ببطء لتفادي السقوط، وأعاد التأكيد على ذلك لاحقًا في خطاب أمام بحارة البحرية.

التكهنات حول صحة ترامب تعززت بعد إعلانه خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في تشرين الأول الماضي، وهو فحص وقائي شمل القلب والبطن، وفق البيت الأبيض، لكن خبراء أشاروا إلى أن هذا الفحص ليس روتينيًا. وقال الطبيب جون غارتنر، أستاذ سابق في جامعة جونز هوبكنز، إن تكرار ترامب لاختبارات التقييم الإدراكي من نوع "مونتريال" ثلاث مرات قد يشير إلى متابعة محتملة للتدهور الإدراكي، إذ تُستخدم هذه الاختبارات عادة لمراقبة تطور الخرف أو آثار محتملة لسكتات دماغية، وتكرارها يعكس قلقًا طبيًا مستمرًا.

كما خضع ترامب لفحص بالرنين المغناطيسي بعد ستة أشهر فقط من فحص سابق في نيسان، وتم تشخيصه في تموز الماضي بحالة القصور الوريدي المزمن، وهي حالة شائعة لدى كبار السن تؤثر على أوردة الساق، وقد ظهر في مناسبات عدة وهو يعاني من تورم في الكاحلين، مما أعاد الجدل حول قدرته البدنية والصحية خلال ولايته الثانية.

