إيران تدين تهديد استخدام القوة ضد فنزويلا وتؤكد التزامها بالقانون الدولي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد ( 21 كانون الأول 2025 )، أن تهديد استخدام القوة ضد فنزويلا يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد عراقجي، في تصريح صحفي، أن "إيران تقف متضامنة مع شعب فنزويلا وحكومتها المنتخبة".

وشدد على "مسؤولية المجتمع الدولي في التصدي بحزم لأي إجراءات غير قانونية وأحادية، لما تشكله من تهديد واضح للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم".