عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات بين قوات جنوب السودان والدعم السريع


سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات شهدتها منطقة هجليج السودانية الغنية بالنفط بين "قوات دفاع" دولة جنوب السودان، وقوات "الدعم السريع" إذ اندلعت الاشتباكات بين الطرفين، بحسب مصادر مطلعة لصحيفة السوداني، إثر محاولة "الدعم السريع" إعادة انتشارها في المنطقة وفرض نفوذها، والتحرش بقوات دفاع جنوب السودان التي تحرس المنشآت النفطية، وذلك تنفيذا لاتفاق سابق بين السودان وجنوب السودان والمليشيا، قاده مؤخراً الرئيس الجنوبي سلفا كير.

وأكدت المصادر نفسها أن قوات "الدعم السريع" تسعى إلى عرقلة الاتفاق والضغط على جوبا لانتزاع نسبة من عوائد تصدير نفط جنوب السودان، والاستحواذ الكامل على منتجات نفط شمال السودان في منطقة هجليج.

فيما نفى المتحدث باسم التحالف السوداني "تأسيس"، علاء نقد، وجود اتفاق ثلاثي بشأن نفط هجليج، الذي يعد من أهم مناطق إنتاج النفط في السودان وجنوب السودان.

كما لفت في تصريحات له إلى أن القوات التابعة لدولة جنوب السودان موجودة في هجليج، لكن مسؤولية حماية المنطقة تقع حاليا على عاتق القوات السودانية.

