الصفحة الدولية

كمبوديا: نزوح أكثر من 500 ألف شخص بسبب الاشتباكات الحدودية مع تايلاند


 

 

نزح أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم في كمبوديا بعد أسبوعين من الاشتباكات الحدودية الدامية مع تايلاند المجاورة، وفق ما أفادت وزارة الداخلية في بنوم بنه، إذ ذكرت الوزارة في بيان "يعاني حاليا أكثر من نصف مليون كمبودي، بينهم نساء وأطفال، من ظروف معيشية قاسية نتيجة نزوحهم القسري من منازلهم ومدارسهم هربا من قذائف المدفعية والصواريخ والغارات الجوية التي تشنها طائرات اف-16 التايلاندية"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد النازحين بلغ 518,611 شخصا.

وفي ذات السياق، أفادت بانكوك بأن نحو 400 ألف شخص نزحوا في تايلاند بعد تجدد النزاع الحدودي.

كما أسفرت الاشتباكات المتجددة بين البلدين المتجاورين في جنوب شرق آسيا هذا الشهر والتي استخدمت فيها الدبابات والطائرات المسيرة والمدفعية، عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في تايلاند و19 في كمبوديا، وفقا لمسؤولين.

وكان القتال قد نشب على خلفية نزاع يتعلق بترسيم الحدود التي يبلغ طولها 800 كيلومتر بين البلدين وتعود إلى الحقبة الاستعمارية، بالإضافة إلى خلاف حول معبد قديم على الحدود.

وحمّل كل طرف الآخر مسؤولية اندلاع القتال وتقاذفا الاتهامات باستهداف المدنيين، وذلك بعد اشتباكات استمرت خمسة أيام في تموز/يوليو أسفرت عن مقتل العشرات.

فيما دعت كل من الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وماليزيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول آسيان، بما في ذلك كمبوديا وتايلاند، الاثنين في كوالالمبور لمناقشة النزاع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فنزويلا: مصادرة الولايات المتحدة لناقلة نفط جديدة لن تمر دون عقاب
كمبوديا: نزوح أكثر من 500 ألف شخص بسبب الاشتباكات الحدودية مع تايلاند
إيران: إعدام عميل للموساد
أمريكا لا تستبعد الحرب مع فنزويلا
الاتحاد الأوروبي يقر قرضاً بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا
مجلس الامن الدولي يعقد جلسة لمناقشة الوضع بفنزويلا
عراقجي: الحرب النفسية مستمرة وتكرار الحرب الفاشلة غير عقلاني
إغتيال عالم نووي داعم للكيان الصهيوني داخل منزله في أمريكا
الحرس الثوري الإيـراني: لدينا بنك من المعلومات عن الكيان الصهيوني
تشمل 400 مليون دولار لدعم اوكرانيا.. ترامب يوقع موازنة الدفاع لسنة 2026
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك