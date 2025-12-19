الصفحة الدولية

أمريكا لا تستبعد الحرب مع فنزويلا


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستبعد الحرب مع فنزويلا، في موقف يعكس تصعيد لهجته تجاه كراكاس، حيث ذكر ترامب في مقابلة مع شبكة "ان بي سي نيوز" إنه لا يضع هذا الخيار خارج الحسابات، مضيفا أنه لا يستبعده في ظل التطورات الراهنة.

ويأتي ذلك بعدما أمر ترامب، يوم الثلاثاء، بفرض ما وصفه بـ"الحصار" على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل وتغادر فنزويلا، في خطوة زادت الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. كما صادرت الولايات المتحدة أخيرا ناقلة نفط كانت قد احتجزت قرب السواحل الفنزويلية.

كما أفادت الإدارة الأمريكية بأن حملتها أسفرت حتى الآن عن 28 ضربة استهدفت قوارب، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، من بينها ضربة مزدوجة تخضع حاليا لتدقيق من الكونغرس.

وخلال المقابلة، قال ترامب إنه لا يناقش ما إذا كانت هذه الإجراءات قد تقود إلى حرب، لكنه عاد وأكد عند الضغط عليه أن هذا الاحتمال قائم، مشيرا إلى أن عمليات مصادرة ناقلات النفط ستتواصل، وعندما سئل عن توقيت هذه الخطوات، أجاب أن الأمر يعتمد على تصرفات الطرف الآخر، مضيفا أنه إذا استمرت السفن في الإبحار فستعود إلى أحد الموانئ الأمريكية.

كذلك رفض ترامب الكشف عما إذا كان إسقاط مادورو يشكل هدفه النهائي، مكتفيا بالقول ان الرئيس الفنزويلي يعرف تماما ما يريده.

