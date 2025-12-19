الصفحة الدولية

الاتحاد الأوروبي يقر قرضاً بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا


 

 

صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، إن قادة "الاتحاد الأوروبي" قرروا بالإجماع تقديم قرض لأوكرانيا بدون فوائد قيمته 90 مليار يورو (105.53 مليار دولار) لتغطية احتياجاتها التمويلية للجيش والميزانية للعامين المقبلين، حيث ذكر ميرتس بعد اجتماع مطول لقادة "الاتحاد الأوروبي" في بروكسل أن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات عن حربها.

كما أضاف أن "الاتحاد الأوروبي" يحتفظ بالحق في استخدام الأصول الروسية المجمدة في "الاتحاد الأوروبي" للسداد إذا لم تدفع روسيا التعويضات".

