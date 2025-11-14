الصفحة الدولية

رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس الإيراني تدعيم الاستقرار في المنطقة


بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، تطوير العلاقات الثنائية وتدعيم الاستقرار بالمنطقة، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، قدم فيه التهنئة للعراق، حكومةً وشعباً، بمناسبة نجاح الانتخابات التشريعية السادسة في العراق، لتأتي نتائجها المعبِّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

وأضاف البيان ان "بزشكيان بارك الفوز الذي حققه السوداني وائتلافه السياسي (الإعمار والتنمية) بحلوله أولاً في نتائج التصويت على المستوى الوطني، متمنياً للشعب العراقي المضيَّ في مسيرة البناء الديمقراطي، وتحقيق النهضة الشاملة"، وتابع ان "الاتصال، شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، بما يسهم في تدعيم الاستقرار بالمنطقة، ويصبُّ في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".

