إيران تُعلّق على قمة شرم الشيخ: لم تكن دولية ولا نشارك الاجتماعات غير الشرعية


أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الاول 2025)، أن قمة شرم الشيخ الأخيرة لم تكن دولية بالمعنى الحقيقي، مشيراً إلى أنها لم تُعقد تحت إشراف الأمم المتحدة ولم تُدعَ إليها جميع الدول.

وأوضح بقائي في مقابلة إذاعية أن "عدم مشاركة إيران لا يعني فقدان فرصة دبلوماسية"، مؤكداً أن "العمل على الساحة الدولية لا يقتصر على الحضور الفعلي في الاجتماعات، وأن المشاركة غير المحسوبة بدقة قد تضر بمكانة البلاد".

وأشار بقائي إلى أن "إيران تعرضت قبل عدة أشهر لهجوم غير قانوني وإجرامي من الولايات المتحدة، وأن إسرائيل كانت متورطة في هذه الخطوة بدعم أمريكي، مما يجعل المشاركة في اجتماع يترأسه طرف يفتخر بمثل هذه الأعمال أمراً غير مقبول".

وأكد المتحدث أن "الأولوية المطلقة لإيران تكمن في وقف الإبادة الجماعية وقتل شعب غزة البريء"، مضيفا أن "إيران لطالما أكدت على أن إنهاء الكارثة الإنسانية، وعودة اللاجئين، وخروج المحتلين الصهاينة يجب أن تكون في صدارة جدول الأعمال".

ولفت إلى أن "ما حدث خلال العامين الماضيين في غزة ليست مجرد انتهاك للقوانين الدولية، بل اعتداء صارخ على الأخلاق والإنسانية".

وخلص بقائي إلى أن "موقف إيران ثابت ومبدئي، وأن الوزارة ستواصل استخدام الدبلوماسية بشكل فعال لحماية مصالح البلاد، دون الانجرار وراء اجتماعات أو مؤتمرات يفتقد بعضها للمصداقية والشرعية الدولية".

ويأتي هذا التصريح في سياق التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما التصعيد العسكري الإسرائيلي والأمريكي في غزة والتهديدات المباشرة للشعب الفلسطيني، حيث شددت إيران على أن الأولوية هي حماية المدنيين وإنهاء الكارثة الإنسانية، مع التأكيد على استمرار جهودها الدبلوماسية لحماية مصالحها ومصالح شعوب المنطقة.

