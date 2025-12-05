ليبيا: قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة غرب طرابلس

صرّحت وسائل إعلام ليبية بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات مسلحة بمدينة الزاوية غربي طرابلس، حيث أسفرت الاشتباكات التي اندلعت في محيط الطريق الساحلي عن مقتل منتسبين في الكتيبة 103 المعروفة بـ"كتيبة السلعة"، كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إصابة مواطن مدني إثر سقوط مقذوف بالقرب منه.

وأدى توسع رقعة الاشتباكات إلى إغلاق الطريق الساحلي بالزاوية من الإشارة الضوئية "أولاد صقر" حتى "بوابة الحرشة"، مما تسبب في شلل جزئي للحركة. فيما جاءت هذه الاشتباكات في سياق توتر أمني متجدد تشهده المدينة، التي تتكرر فيها المواجهات المسلحة بين مجموعات محلية تؤثر على حياة السكان وتغلّق الطرق الحيوية.