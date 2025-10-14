إيران تصدر حكماً بالسجن على فرنسيين أدينوا بالتجسس لصالح باريس وتل أبيب

أصدرت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الأول 2025)، أحكاماً ابتدائية بالسجن والمنفى بحق مواطنين فرنسيين بتهم تتعلق بالتجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية والتعاون مع الكيان الإسرائيلي، وفقاً لما أعلنته وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وذكرت الوكالة في تقريرٍ أن "المتهمين، جاك باريس وسيسيل كولر، اعتُقلا في 9 آذار 2023 بعد متابعة أمنية كشفت ارتباطهما بشبكة تجسس أجنبية"، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت قيامهما بجمع معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي الإيراني لصالح أجهزة استخبارات خارجية.

وأضافت أن لائحة الاتهام شملت تهم "التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية"، و"التآمر ضد أمن الدولة"، و"التعاون الاستخباري مع الكيان الصهيوني"، و"المساعدة في هذا التعاون"، مشيرة إلى أن محاكمتهما جرت في سبع جلسات بحضور محامي الدفاع ومترجم رسمي.

وبحسب ميزان، قضت المحكمة بسجن المتهم الأول لمدة 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، و5 سنوات إضافية للتآمر ضد أمن البلاد، و20 سنة في المنفى الداخلي بعد إدانته بـ"التعاون مع الكيان الصهيوني"، فيما حُكم على المتهم الثاني بـ10 سنوات سجناً بتهمة التجسس لصالح باريس، و5 سنوات أخرى بتهمة التآمر ضد الأمن القومي، إضافة إلى 17 سنة في المنفى بتهمة "المساعدة في التعاون مع إسرائيل".

وأكدت السلطة القضائية الإيرانية أن جميع حقوق الدفاع والتواصل مع العائلة والمحامين قد روعيت خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، مبينة أن الأحكام قابلة للاستئناف خلال 20 يوماً من تاريخ صدورها.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإيرانية أطلقت، الخميس الماضي، سراح الشاب الفرنسي الألماني لينارت مونترلوس، الذي كان محتجزاً في طهران منذ 16 حزيران الماضي، بعد توقيفه في بندر عباس خلال عبوره البلاد بدراجته الهوائية في اليوم الرابع من الحرب بين إيران وإسرائيل.

في المقابل، كانت السلطات الفرنسية قد أوقفت الطالبة الإيرانية مهدية اسفندياري المقيمة في مدينة ليون، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها "معادية لإسرائيل".