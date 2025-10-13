عاجل : القسام تعلن تسليم 13 أسيرا إسرائيليا ضمن عملية تبادل الأسرى في غزة
الصفحة الدولية

ترامب يصل إلى شرم الشيخ


وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ، اليوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025)، إلى مدينة شرم الشيخ في مصر للمشاركة في أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، بعد زيارة إلى إسرائيل استمرت عدة ساعات.

واصطحب عدد من المقاتلات الحربية المصرية طائرة الرئيس الأمريكي منذ دخلوها للأجواء المصرية حتى لحظة هبوطها بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك ترحيبا بزيارة ترامب وتقديرا لدوره في وقف حرب غزة.

وتعقد "قمة شرم الشيخ للسلام"، أو "قمة السلام الدولية"، برعاية مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوقيع على خطة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتي استمرت لأكثر من عامين، مع التركيز على استئناف مسار السلام الإقليمي، إعادة إعمار غزة، وضمان الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.

وتشمل خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة 20 بندا تبدأ بوقف إطلاق النار الدائم، إطلاق سراح جميع الأسرى، إعادة إعمار غزة، وصولا إلى استئناف مسار السلام الإقليمي، مع التركيز على الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط.

ويشارك في القمة قادة وممثلون عن أكثر 30 دولة ومنظمات إقليمية وعالمية من بينها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من بينها (العراق فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وقطر والأردن والكويت والبحرين والإمارات وتركيا وباكستان)

وأعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي قرر إهداء الرئيس ترامب قلادة النيل -وهي أرفع وسام مصري- خلال مشاركته في أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.

