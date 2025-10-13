الصفحة الدولية

إيران تقرر عدم المشاركة في قمة شرم الشيخ


أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الأحد، (12 تشرين الأول 2025)، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت عدم المشاركة في قمة شرم الشيخ التي تُعقد غداً الاثنين في مصر، رغم تلقيها دعوة رسمية للمشاركة من وزارة الخارجية الأمريكية، 

ونقلت الوكالة عن مصدر في الحكومة الإيرانية قوله "إن طهران ترى أن تركيبة القمة وأهدافها لا تنسجم مع رؤيتها لحل الأزمة في غزة، ولذلك قررت عدم الحضور رغم الضغوط الدبلوماسية للمشاركة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، أن إيران تلقت دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في قمة دولية حول قطاع غزة تُعقد يوم الاثنين في شرم الشيخ بمصر، إلا أن طهران تعتزم عدم حضور الاجتماع.

وأوضحت المصادر، أن قرار إيران مرتبط بعدة اعتبارات، من بينها توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وغموض تفاصيل خطة السلام المقترحة، وسجل إسرائيل في عدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة.

وأضافت المصادر أن إيران تعتبر أن المشاركة في القمة، خصوصاً برئاسة ترامب، قد تُفسر سياسياً كتصديق ضمني على سياسات الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، والتي شملت دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل لن تشارك في القمة، فيما تم توجيه الدعوات إلى دول عدة بينها إسبانيا، اليابان، أذربيجان، أرمينيا، المجر، الهند، السلفادور، قبرص، اليونان، البحرين، الكويت، وكندا.

وأكدت المصادر أن طهران ستواصل متابعة التطورات الإقليمية والدولية بشأن غزة، لكنها ترفض المشاركة في أي اجتماع قد يُستغل لتشويه موقفها السياسي تجاه القضية الفلسطينية.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل أمس عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزارة الخارجية الأمريكية وجهت دعوة رسمية لإيران لحضور القمة، ضمن قائمة موسعة من الدول المدعوة تشمل إسبانيا، اليابان، أذربيجان، أرمينيا، المجر، الهند، السلفادور، قبرص، اليونان، البحرين، الكويت، وكندا.

القمة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية ستجمع قادة نحو 20 دولة، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبحث آلية إنهاء الحرب على غزة وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

في السياق ذاته، أكد حسام بدران، القيادي البارز في حركة حماس، أن الحركة لن تشارك بشكل مباشر في المراسم المقررة بالقمة، مشيراً إلى أن دورها يقتصر على المفاوضات غير المباشرة عبر الوسطاء.

أما طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، فقال إن وفد الحركة يتعامل بإيجابية ومسؤولية مع مسار التفاوض، موضحاً أن المباحثات تتركز على آليات إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
