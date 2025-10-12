‌‏الرئاسة الفرنسية تعلن عن تشكيل حكومة جديدة

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، اليوم الأحد، (12 تشرين الأول 2025)، عن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعاد الجمعة الماضية تكليف لوكورنو بتشكيل الحكومة بعد استقالته قبل أيام.

ويأتي تشكيل الحكومة الفرنسية بعد مفاوضات مطولة لكسر الجمود السياسي في البلاد.

وعاشت فرنسا أزمة سياسية متصاعدة مع مواجهة الحكومات المتعاقبة صعوبة في إقرار ميزانيات تقشفية عبر برلمان منقسم بشدة.