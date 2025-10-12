الصفحة الدولية

إيران تستدعي القائم بالأعمال العُماني بعد أزمة مياه ملوثة


استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد (12 تشرين الأول 2025)، القائم بالأعمال المؤقت لسفارة سلطنة عُمان في طهران، على خلفية ما وصفته بـ"الأجواء الإعلامية غير المبررة" حول وفاة شخصين في عمان بزعم تناول مياه معدنية مستوردة من إيران.

وأكد سيد عبدالرسول شبيبي، رئيس إدارة الخليج الثانية بوزارة الخارجية بحسب بيان ، الاحتجاج الرسمي لإيران على ما وصفه بتسييس الحادثة، مشدداً على أن التحقيقات الموثوقة تشير إلى أن وفاة الشخصين كانت نتيجة حادثة جنائية داخل الأسرة بدافع انتقامي، ولا علاقة لها بأي منتج إيراني.

وأضاف شبيبي أن استخدام هذا الحادث كذريعة لتشويه سمعة صادرات إيران مرفوض تماماً، وطالب بتوضيح رسمي سريع من الجانب العُماني.

من جانبه، شدّد القائم بالأعمال العُماني على أهمية الحفاظ على العلاقات التاريخية والإيجابية بين البلدين، مؤكداً أنه سيقوم بنقل موقف إيران إلى الجهات المعنية في عمان في أسرع وقت ممكن.

وكانت السلطات العُمانية أعلنت يوم الأربعاء الماضي إيقاف استيراد مياه معدنية من إيران بعد وفاة مواطن عُماني وخادمة أجنبية بدعوى تسممهم من مياه تحمل العلامة التجارية "أورانوس ستار"، فيما أكدت مصادر إيرانية أن الحادثة كانت جنائية وليست مرتبطة بالمياه.

وبناءً على ذلك، أصدرت الحكومة العُمانية قراراً بحظر مؤقت لاستيراد جميع أنواع المياه المعدنية من إيران، وأمرت بجمع المنتجات المرتبطة على الفور لضمان الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

كما أصدرت السفارة الإيرانية في مسقط بياناً أعربت فيه عن "أسفها العميق" لوفاة المواطنين العُمانيين، مؤكدة أن التحقيقات المشتركة بين الجانبين لا تزال جارية، وأن النتائج الرسمية ستُعلن فور اكتمالها.

وبعد تقارير وفاة شخصين في سلطنة عمان نتيجة تناول مياه معدنية ملوثة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة حظر استيراد وبيع المياه المعدنية من إيران.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أنه لم يتم إصدار أي تراخيص للاستيراد حتى الآن، ولم يُلاحظ وجود أي منتج في الأسواق المحلية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
‌‏الرئاسة الفرنسية تعلن عن تشكيل حكومة جديدة
إيران تستدعي القائم بالأعمال العُماني بعد أزمة مياه ملوثة
فيلق عسكري في مدغشقر يعزل قيادة الجيش وينحاز للمتظاهرين
أول تحرك لقطر بعد الحاث المأساوي في مصر
اشتباكات عنيفة بين القوات الافغانية والجيش الباكستاني في 7 ولايات حدودية
الحرس الثوري يصعد: سنغلق مضيق هرمز إذا حُرمنا من تصدير نفطنا
وسائل إعلامية إيرانية تنفي صحة اغتيال قائد فيلق القدس اسماعيل قآني
عملية تسريح واسعة لموظفين فدراليين وسط استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة
ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيسا للوزراء
أمير الموسوي ينتقد خطة ترامب بشأن غزة: لا حبا بالعرب بل دعما للاحتلال الإسرائيلي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك