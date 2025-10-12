إيران تستدعي القائم بالأعمال العُماني بعد أزمة مياه ملوثة

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد (12 تشرين الأول 2025)، القائم بالأعمال المؤقت لسفارة سلطنة عُمان في طهران، على خلفية ما وصفته بـ"الأجواء الإعلامية غير المبررة" حول وفاة شخصين في عمان بزعم تناول مياه معدنية مستوردة من إيران.

وأكد سيد عبدالرسول شبيبي، رئيس إدارة الخليج الثانية بوزارة الخارجية بحسب بيان ، الاحتجاج الرسمي لإيران على ما وصفه بتسييس الحادثة، مشدداً على أن التحقيقات الموثوقة تشير إلى أن وفاة الشخصين كانت نتيجة حادثة جنائية داخل الأسرة بدافع انتقامي، ولا علاقة لها بأي منتج إيراني.

وأضاف شبيبي أن استخدام هذا الحادث كذريعة لتشويه سمعة صادرات إيران مرفوض تماماً، وطالب بتوضيح رسمي سريع من الجانب العُماني.

من جانبه، شدّد القائم بالأعمال العُماني على أهمية الحفاظ على العلاقات التاريخية والإيجابية بين البلدين، مؤكداً أنه سيقوم بنقل موقف إيران إلى الجهات المعنية في عمان في أسرع وقت ممكن.

وكانت السلطات العُمانية أعلنت يوم الأربعاء الماضي إيقاف استيراد مياه معدنية من إيران بعد وفاة مواطن عُماني وخادمة أجنبية بدعوى تسممهم من مياه تحمل العلامة التجارية "أورانوس ستار"، فيما أكدت مصادر إيرانية أن الحادثة كانت جنائية وليست مرتبطة بالمياه.

وبناءً على ذلك، أصدرت الحكومة العُمانية قراراً بحظر مؤقت لاستيراد جميع أنواع المياه المعدنية من إيران، وأمرت بجمع المنتجات المرتبطة على الفور لضمان الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

كما أصدرت السفارة الإيرانية في مسقط بياناً أعربت فيه عن "أسفها العميق" لوفاة المواطنين العُمانيين، مؤكدة أن التحقيقات المشتركة بين الجانبين لا تزال جارية، وأن النتائج الرسمية ستُعلن فور اكتمالها.

وبعد تقارير وفاة شخصين في سلطنة عمان نتيجة تناول مياه معدنية ملوثة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة حظر استيراد وبيع المياه المعدنية من إيران.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أنه لم يتم إصدار أي تراخيص للاستيراد حتى الآن، ولم يُلاحظ وجود أي منتج في الأسواق المحلية.