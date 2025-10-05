البرلمان الايراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية

صوت نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الأحد، على مشروع قانون تعديل قانون النقد والبنك في البلاد، ووافقوا على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، إذ يقضي القانون بتحويل كل 10,000 ريال إيراني حالي إلى ريال واحد جديد، مع الإبقاء على اسم "الريال" كعملة رسمية للبلاد. ;lh تهدف الخطوة إلى تبسيط المعاملات المالية وتقليل آثار التضخم الحاد الذي تعاني منه إيران منذ سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن قانون حذف الأصفار يحتاج أيضا إلى موافقة مجلس صيانة الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ.

فيما تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التضخم وتدهور سعر الريال أمام العملات الأجنبية نتيجة العقوبات الاقتصادية، بحيث أصبح الدولار الأمريكي يساوي أكثر من 900 ألف ريال في السوق الموازية، ما دفع السلطات لاتخاذ خطوات إصلاحية لمعالجة التشوهات النقدية وتبسيط الإجراءات المالية.