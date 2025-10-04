الرئيس الإيراني: اتهامات الغرب لبرنامجنا النووي "باطلة".. وواشنطن تسعى لإثارة الاضطرابات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت (4 تشرين الأول 2025)، أن إيران لم تسعَ أبداً وراء السلاح النووي، مشدداً على أن استخدام هذا النوع من الأسلحة يتعارض مع معتقدات النظام وفتوى المرشد الأعلى للثورة.

وقال بزشكيان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ترجمتها "بغداد اليوم"، إن "بلاده تعمل في إطار القوانين الدولية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأن إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT). وتساءل: "بأي مبرر استهدفوا مراكزنا النووية تحت الأرض؟".

شدد الرئيس الإيراني على أن "الادعاءات الغربية بشأن النشاط النووي الإيراني السلمي لا أساس لها من الصحة"، معتبراً أن "الحوار هو أفضل وسيلة لحل القضايا الدولية في إطار القوانين الدولية".

وفي انتقاده للسياسة الأمريكية، أشار بزشكيان إلى أن "واشنطن تسعى إلى نشر الاضطراب في إيران والمنطقة"، لكنه أكد أن بلاده لا تريد التسبب في أي توترات أو اضطرابات لا في الداخل ولا في الخارج، بل تسعى إلى بناء علاقات طبيعية مع العالم أجمع.

ووصف بزشكيان "الهجمات التي تعرضت لها بعض المراكز النووية الإيرانية تحت الأرض بأنها (غير مبررة)"، معتبراً أنها "تأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الاضطرابات في إيران والمنطقة".

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني توتراً متصاعداً، خاصة مع تفعيل القوى الأوروبية آلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، ما يعيد فتح النقاش حول مستقبل الاتفاق النووي والعلاقات الإيرانية الأمريكية.