وزير الطاقة الأمريكي: الإغلاق الحكومي يهدد الأسلحة النووية

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يهدد سلامة الأسلحة النووية، واتهم الديمقراطيين بالتسبب بذلك، فقد ذكر رايت: "يتبقى لدينا حوالي 8 أيام من التمويل للإدارة الوطنية للأمن النووي، التي تشرف على مخزوننا من الأسلحة النووية، والمحركات التي تشغل غواصاتنا النووية، وحاملات الطائرات".

وأضاف أنه "بعد ذلك، ستضطر الإدارة إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ، مما يشكل تهديدا للبلاد"، متهماً "الديمقراطيين بإطالة أمد هذه العملية وإغلاق الحكومة برمته بتأخير التصويتات المهمة".

وكانت الحكومة الأمريكية قد أغلقت جزئيا في 1 تشرين الأول بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في الاتفاق على ميزانية للسنة المالية المقبلة.