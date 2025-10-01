الصفحة الدولية

أمريكا.. الإغلاق الحكومي يصل الى صفحات السفارات على التواصل


أعلنت السفارات الأمريكية في دول مختلفة بشكل جماعي عن تعليق التحديث المنتظم لصفحاتها على موقع "فيسبوك" بسبب توقف تمويل الحكومة الأمريكية.

وكانت الحكومة الفيدرالية الأمريكية قد أوقفت عملها جزئيا اعتبارا من اليوم الأول من أكتوبر، بسبب فشل الكونغرس في إقرار قانون التمويل الحكومي ما تسبب بالإغلاق.

وظهر إعلان مماثل يفيد بعدم تحديث صفحات السفارات الأمريكية بشكل منتظم على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للبعثات الدبلوماسية الأمريكية على "فيسبوك" (المحظور في روسيا) في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

وجاء في إعلانات البعثات الدبلوماسية: "نتيجة لتعليق التمويل، لن يتم تحديث صفحة فيسبوك هذه بشكل منتظم حتى استئناف العمل بشكل كامل، باستثناء معلومات الطوارئ المتعلقة بالسلامة."

وفي الوقت نفسه، أعلنت السفارات أن الخدمات الروتينية لإصدار جوازات السفر والتأشيرات ستستمر "حسب الإمكانيات المتاحة" في ظل ظروف تعليق التمويل.

في أوروبا، أصدرت السفارات الأمريكية في النمسا، وألبانيا، وبلجيكا، وبلغاريا، والمملكة المتحدة، وهنغاريا، وألمانيا، واليونان، والدنمارك، وأيرلندا، وإسبانيا، وإيطاليا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ومولدوفا، وبولندا، ورومانيا، ومقدونيا الشمالية، وسلوفاكيا، وفنلندا، وفرنسا، والجبل الأسود، وجمهورية التشيك، والسويد، وإستونيا، إعلانات بهذا الشأن.

وفي الشرق الأوسط وإفريقيا، يمكن قراءة الإشعار في حسابات السفارات الأمريكية في سلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وأوغندا، وزيمبابوي، وبوروندي، وجنوب إفريقيا. وفي آسيا - في الهند، ولاوس، وفيتنام، والفلبين، وأستراليا، واليابان. وفي أمريكا اللاتينية - في كوبا والسلفادور.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح سابقا بأنه قد يستخدم فترة توقف عمل الحكومة لإجراء تخفيضات جماعية في الموظفين والمدفوعات. وبحسب قوله، فإن موقف الديمقراطيين "هو الذي خلق مشكلة في التوافق على الميزانية"، وأن البيت الأبيض يستخدم الوضع الحالي للتخلص من البرامج التي لا تعجب الجمهوريين.

