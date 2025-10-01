روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

تولت روسيا اعتبارا من اليوم الأربعاء الأول من أكتوبر، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر، حيث يتم التناوب على رئاسة مجلس الأمن كل شهر من دولة إلى أخرى (يضم المجلس 15 عضوا: 10 أعضاء غير دائمين وخمسة دائمين). وقد حلت روسيا محل أحد الأعضاء غير الدائمين - جمهورية كوريا - في هذا المنصب. وكانت روسيا قد ترأست المجلس آخر مرة في يوليو من العام الماضي.

فيما يحتضن شهر أكتوبر يوما هاماً ومفصليا تاريخيا بالنسبة للأمم المتحدة، هو يوم 24 أكتوبر - يوم تأسيس المنظمة. ففيه يتم الاحتفال بالذكرى السنوية لدخول ميثاق المنظمة الدولية حيز التنفيذ في عام 1945، وبالتالي إنشاء الأمم المتحدة.

وكما وعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تخطط روسيا لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن في هذا اليوم - حيث من المقرر مناقشة تنفيذ مبادئ ميثاق المنظمة.