البيت الأبيض يأمر بتنفيذ الإغلاق الحكومي بعد فشل مشروع قانون التمويل

أمر مكتب الموازنة في البيت الأبيض الوكالات الاتحادية ببدء تنفيذ خطط الإغلاق الحكومي، وذلك عقب فشل تمرير مشروع قانون التمويل في الكونغرس، ما يضع الحكومة الأمريكية على مسار إغلاق هو الأول منذ نحو سبع سنوات.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق من اليوم ، مشروع قانون تمويل الحكومة، الذي قدمه الديمقراطيون، وهو ما أدى إلى الإعلان عن "الإغلاق الحكومي"، خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وعدم إقرار الشيوخ الأمريكي تشريع التمويل، يعني أن خدمات حكومية ستتوقف عن العمل يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية للحكومة الأمريكية لعام 2026 وبالتالي لا رواتب ولاخدمات وامريكا نحو الزوال ان شاء الله