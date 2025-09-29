عاجل : وفاة عقيلة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف).
إيران تعترض على تحرك أممي لإعادة تفعيل قرارات منتهية الصلاحية


أعرب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الإثنين (29 أيلول 2025)، عن اعتراضه الشديد على قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة بإبلاغ الدول الأعضاء بشأن إعادة فرض ما وصفته إيران بـ"القرارات المنتهية" ضدها.

وقال إيرواني في رسالة إلى الأمين العام ومجلس الأمن إن "قرار 2231 لم يمنح الأمين العام أو الأمانة أي صلاحية لإبلاغ الدول الأعضاء بهذا الشأن، وأن هذا الأمر يظل من اختصاص مجلس الأمن حصرياً".

وأضاف مندوب إيران أن "خطوة الأمانة الأخيرة تشكل انحيازًا واضحًا لأمريكا والدول الأوروبية الثلاث، وانتهاكًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً أن "هذا الإجراء باطل وعديم الأثر ويفتقر لأي أساس قانوني"، ومطالبًا بـ تصحيحه فورًا وضمان عدم تدخل الأمانة في مثل هذه القضايا مستقبلاً".

يُذكر أن إيران كانت قد واجهت حالة مشابهة عام 2020، عندما طرحت الولايات المتحدة ادعاءات مماثلة حول ما يعرف بـ"آلية سناب باك"، ولم تتخذ الأمانة العامة أي إجراء أحادي، ما يوضح غياب الصلاحية القانونية للقيام بمثل هذه الخطوات.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إعادة فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة والمواد المرتبطة بتخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية إلى إيران، وذلك بعد تفعيل ما يعرف بـ "آلية الزناد".

وتشمل العقوبات الجديدة على إيران "حظر السفر وتجميد أصول شخصيات وكيانات إيرانية ومنع وصولها إلى الموارد المالية، وحظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى، ومنع طائرات الشحن الإيرانية من دخول المطارات الأوروبية وحظر صيانة الطائرات والسفن الإيرانية".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
