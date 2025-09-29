عاجل : وفاة عقيلة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف).
إسبانيا تمنع مرور السفن والطائرات الأميركية المحملة بالأسلحة إلى إسرائيل


حظرت إسبانيا عبور الطائرات أو السفن الأميركية التي تحمل أسلحة أو ذخيرة أو معدات عسكرية إلى إسرائيل عبر قاعدتي روتا (مقاطعة قادس) ومورون دي لا فرونتيرا (مقاطعة إشبيلية)، حسبما ذكرت صحيفة "إلبايس".

ووفقاً لما نقلته الصحيفة، ينطبق هذا على السفن التي تبحر مباشرة إلى إسرائيل، وعلى السفن التي تكون وجهتها النهائية إسرائيل بعد توقف مؤقت.

في الوقت نفسه، لن تقوم السلطات الإسبانية بتفتيش طائرات النقل الأميركية أو السفن التي تتوقف عند القواعد الإسبانية، ما يتيح للبنتاغون إخفاء نوعية البضائع التي تحملها السفن الأميركية.

وأكدت الصحيفة في هذا الصدد، أن العلاقات بين الحلفاء تستند إلى الثقة، والتي ستعاني بشكل خطير في مثل هذه الحالة.

وتتخذ مدريد موقفاً صارماً ضد تل أبيب بسبب الوضع في قطاع غزة. في وقت سابق، وافق مجلس وزراء إسبانيا على مرسوم ينص على حظر الأسلحة إلى إسرائيل.

