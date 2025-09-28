الرئيس الإيراني: عزتنا واستقلالنا خط أحمر ولن نساوم على حقوقنا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، أن مسار إيران واضح وثابت، مشدداً على أن العزة والاستقلال يمثلان "خطاً أحمر"، وأن البلاد لن تساوم على حقوقها.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، حيث استعرض بزشكيان نتائج سفره الأخير إلى نيويورك ولقاءاته الدولية، مؤكداً أن الولايات المتحدة اتبعت أسلوباً "متعجرفاً وغير منطقي" في مواجهة جهود طهران للوصول إلى حلول عادلة في الملف النووي، مشدداً على أن "الطغاة لن يرضوا إلا إذا خضعنا لإرادتهم، وهذا لن يحدث أبداً".

وعن المفاوضات الدولية، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده كانت وما تزال مستعدة للحوار العادل والمنطقي، لكنه رفض أي محاولات للضغط أو المساومة على مكتسبات البلاد، موضحاً: "الطرف الآخر يسعى لأخذ كل ما نملك مقابل فرصة قصيرة، وهذا الأسلوب مرفوض".

كما شدد بزشكيان على الموقف الإيراني الثابت تجاه السلاح النووي، مؤكداً استناداً إلى فتوى المرشد الأعلى: "لن نسعى أبداً لامتلاك السلاح النووي، وهذا التوجه متجذر في ديننا".

وعلى الصعيد الداخلي، شدد الرئيس على أن الحياة والمعيشة اليومية للمواطنين هي في قلب أولويات الحكومة، لافتاً إلى أن الحكومة شرعت في برامج لتقليل النفقات العامة وإصلاح نظام توزيع الدعم لضمان العدالة، مع التأكيد على مواصلة برامج التنمية بقوة وتقليل الاعتماد على النفط.