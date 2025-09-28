الأمن السيبراني في إسرائيل يحذر من مكالمات مشبوهة يُعتقد أنها من المخابرات الإيرانية

أعلنت المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، أن العديد من الإسرائيليين تلقوا مكالمات هاتفية تتضمن رسائل مسجّلة بلغة عبرية ركيكة، تحمل تهديدات ومحاولات لتجنيدهم للتجسس.

وقالت المديرية في بيان، إن "هذه المكالمات التي تصل من أرقام تبدأ بـ(03-6817***) و(03-3067***) لا تشكل أي ضرر لأجهزة الهواتف، وإنما تهدف إلى التخويف وإثارة القلق".

من جانبها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن هذه المكالمات "محاولات من قبل أجهزة المخابرات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين داخل البلاد وخارجها، بغرض تعزيز أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية والإرهاب ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس هو "إثارة الهلع بين الجمهور في زمن الحرب".

قبل نحو ثلاثة أشهر، أصدرت المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل تحذيرًا مشابهًا بعد رصد رسائل نصية (SMS) باللغة العربية أُرسلت إلى هواتف محمولة، تضمنت دعوات لإرسال معلومات حول الحرب عبر رابط إلى حساب على "تلغرام". وقدّرت الأجهزة الأمنية في حينه أن تلك الرسائل محاولة من الحرس الثوري الإيراني للاتصال بمواطنين داخل إسرائيل، خصوصًا المتحدثين بالعربية.

كما سبق أن كشفت السلطات الإسرائيلية عن عدة أساليب مشابهة وُصفت بمحاولات "الحرب النفسية" و"التصيد البسيط"، من بينها رسائل كاذبة لبث الرعب، اختراق كاميرات مراقبة مدنية، ودعوات لتغيير كلمات المرور. جميعها وُضعت في إطار "سلسلة إجراءات إيرانية" مستمرة منذ بداية القتال بين إسرائيل وإيران.