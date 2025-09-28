الصفحة الدولية

الأمن السيبراني في إسرائيل يحذر من مكالمات مشبوهة يُعتقد أنها من المخابرات الإيرانية


أعلنت المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، أن العديد من الإسرائيليين تلقوا مكالمات هاتفية تتضمن رسائل مسجّلة بلغة عبرية ركيكة، تحمل تهديدات ومحاولات لتجنيدهم للتجسس.

وقالت المديرية في بيان، إن "هذه المكالمات التي تصل من أرقام تبدأ بـ(03-6817***) و(03-3067***) لا تشكل أي ضرر لأجهزة الهواتف، وإنما تهدف إلى التخويف وإثارة القلق".

من جانبها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن هذه المكالمات "محاولات من قبل أجهزة المخابرات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين داخل البلاد وخارجها، بغرض تعزيز أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية والإرهاب ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس هو "إثارة الهلع بين الجمهور في زمن الحرب".

قبل نحو ثلاثة أشهر، أصدرت المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل تحذيرًا مشابهًا بعد رصد رسائل نصية (SMS) باللغة العربية أُرسلت إلى هواتف محمولة، تضمنت دعوات لإرسال معلومات حول الحرب عبر رابط إلى حساب على "تلغرام". وقدّرت الأجهزة الأمنية في حينه أن تلك الرسائل محاولة من الحرس الثوري الإيراني للاتصال بمواطنين داخل إسرائيل، خصوصًا المتحدثين بالعربية.

كما سبق أن كشفت السلطات الإسرائيلية عن عدة أساليب مشابهة وُصفت بمحاولات "الحرب النفسية" و"التصيد البسيط"، من بينها رسائل كاذبة لبث الرعب، اختراق كاميرات مراقبة مدنية، ودعوات لتغيير كلمات المرور. جميعها وُضعت في إطار "سلسلة إجراءات إيرانية" مستمرة منذ بداية القتال بين إسرائيل وإيران.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
