قاليباف يكشف سبب امتناع إسرائيل عن الهجوم: تخاف الهزيمة

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الاحد (28 أيلول 2025)، أن سبب عدم إقدام إسرائيل على شن هجوم جديد ضد إيران ليس له علاقة بآلية "السناب باك"، بل لأنها أدركت أن أي اعتداء جديد سيؤدي إلى هزيمة أكبر من تلك التي مُنيت بها في الحرب الأخيرة.

وأوضح قاليباف خلال كلمة أمام البرلمان، أن "إيران لا ترى نفسها ملزمة بتنفيذ قرارات دولية (غير قانونية) مثل تعليق تخصيب اليورانيوم"، مؤكداً أن "ما يُعرف بآلية (سناب باك) وإعادة تفعيل العقوبات الأممية لا قيمة قانونية لها، وأن التحالف الغربي يستخدمها كوسيلة ضغط سياسي".

وقال: "الغرب يريد عبر التفاوض فرض قيود على برنامجنا الصاروخي والدفاعي. إنهم يخفون نياتهم الحقيقية خلف كلمات براقة، لكن الهدف هو تجريد إيران من قدراتها الدفاعية".

وأضاف أن "بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة اشترطت تمديداً قصيراً للاتفاق النووي مقابل قيود إضافية على الصواريخ الباليستية، وهو ما وصفه بـ(تقسيم العمل لانتزاع قدرة الردع الإيرانية)".

وأردف قاليباف أن "القوة وحدها هي الضامن لحماية الأمن القومي الإيراني"، لافتاً إلى أن "السبيل الوحيد لمنع الأعداء من شن هجمات جديدة هو (تعزيز القدرات العسكرية وحماية الوحدة الوطنية)".

وفيما يتعلق بتفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الأممية "سناب باك"، اعتبر رئيس البرلمان أن "تجنّب إسرائيل شنّ هجوم جديد على إيران لم يكن بسبب هذه الآلية، بل لأنها أدركت أن أي عدوان آخر سيؤدي إلى هزيمة أسوأ من حرب الـ12 يوماً الأخيرة".

وختم قاليباف بالتأكيد على أن "الوحدة الداخلية إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية والعلمية والتكنولوجية هي الطريق الوحيد لردع الأعداء"، مشيراً إلى أن "الشعب الإيراني يملك عناصر القوة الكفيلة بإفشال خطط الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني توتراً متزايداً، مع اقتراب انتهاء القيود المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2231، ما يزيد من تعقيد المشهد الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.