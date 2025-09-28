الصفحة الدولية

قاليباف يكشف سبب امتناع إسرائيل عن الهجوم: تخاف الهزيمة


أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الاحد (28 أيلول 2025)، أن سبب عدم إقدام إسرائيل على شن هجوم جديد ضد إيران ليس له علاقة بآلية "السناب باك"، بل لأنها أدركت أن أي اعتداء جديد سيؤدي إلى هزيمة أكبر من تلك التي مُنيت بها في الحرب الأخيرة.

وأوضح قاليباف خلال كلمة أمام البرلمان، أن "إيران لا ترى نفسها ملزمة بتنفيذ قرارات دولية (غير قانونية) مثل تعليق تخصيب اليورانيوم"، مؤكداً أن "ما يُعرف بآلية (سناب باك) وإعادة تفعيل العقوبات الأممية لا قيمة قانونية لها، وأن التحالف الغربي يستخدمها كوسيلة ضغط سياسي".

وقال: "الغرب يريد عبر التفاوض فرض قيود على برنامجنا الصاروخي والدفاعي. إنهم يخفون نياتهم الحقيقية خلف كلمات براقة، لكن الهدف هو تجريد إيران من قدراتها الدفاعية".

وأضاف أن "بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة اشترطت تمديداً قصيراً للاتفاق النووي مقابل قيود إضافية على الصواريخ الباليستية، وهو ما وصفه بـ(تقسيم العمل لانتزاع قدرة الردع الإيرانية)".

وأردف قاليباف أن "القوة وحدها هي الضامن لحماية الأمن القومي الإيراني"، لافتاً إلى أن "السبيل الوحيد لمنع الأعداء من شن هجمات جديدة هو (تعزيز القدرات العسكرية وحماية الوحدة الوطنية)".

وفيما يتعلق بتفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الأممية "سناب باك"، اعتبر رئيس البرلمان أن "تجنّب إسرائيل شنّ هجوم جديد على إيران لم يكن بسبب هذه الآلية، بل لأنها أدركت أن أي عدوان آخر سيؤدي إلى هزيمة أسوأ من حرب الـ12 يوماً الأخيرة".

وختم قاليباف بالتأكيد على أن "الوحدة الداخلية إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية والعلمية والتكنولوجية هي الطريق الوحيد لردع الأعداء"، مشيراً إلى أن "الشعب الإيراني يملك عناصر القوة الكفيلة بإفشال خطط الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني توتراً متزايداً، مع اقتراب انتهاء القيود المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2231، ما يزيد من تعقيد المشهد الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
