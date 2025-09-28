الترويكا الأوروبية: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

أعلنت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، إذ حذرت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان لها، إيران من أي أعمال "تصعيدية" بعد إعادة فرض العقوبات الأممية

وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وجاء ذلك من خلال الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، والمضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.