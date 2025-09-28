فنزويلا تجري مناورات عسكرية بعد الانتشار العسكري الأميركي قبالة سواحلها

أجرت فنزويلا مناورات عسكرية بعد نشر الولايات المتحدة سفنا حربية قبالة سواحلها، ما أثار مخاوف كراكاس من غزو محتمل، حيث أرسلت واشنطن سفنا إلى منطقة البحر الكاريبي بزعم مكافحة تهريب المخدرات، مستهدفة ثلاثة قوارب على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة، تقول إنها محملة بالمخدرات من فنزويلا، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

فيما نددت كراكاس بالانتشار العسكري الاميركي ووصفته بأنه "تهديد عسكري".

وتزامنت التدريبات التي أُجريت في ولاية فالكون الشمالية الغربية وولاية سوكر الشمالية الشرقية، مع تدريبات أمرت بها الحكومة على التعامل مع الكوارث الطبيعية.