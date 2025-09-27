بزشكيان: توصلنا لاتفاق أولي مع الأوروبيين بشأن العقوبات لكن أمريكا عارضته

اكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، ان أمريكا تريد إيران ضعيفة، فيما اشار الى انه توصلنا لاتفاق أولي مع الأوروبيين بشأن العقوبات لكن أمريكا عارضته.

وقال بزشكيان ان "أمريكا تريد لإيران أن تكون ضعيفة وشعبنا أدرك أننا عبر وحدتنا نستطيع بناء بلادنا".

وتابع: "يجب أن نتكاتف داخليا عبر الاستفادة من قدراتنا الكبيرة وسنجد حلولا لجميع المشكلات". واكمل: "أعلنا استعدادنا للحوار وعمليات التفتيش والتوضيح بشأن اليورانيوم لكن الأوروبيين اختلقوا ذرائع".

ولفت الى انه "توصلنا لاتفاق أولي مع الأوروبيين بشأن آلية إعادة فرض العقوبات لكن أمريكا عارضته".