لاريجاني : سنرد بقوة على أي اعتداء إسرائيلي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، أنه إذا اعتدت "إسرائيل" على إيران فستتلقى رداً قوياً.

وقال لاريجاني خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسن نصرالله رضوان الله تعالى عليه في لبنان إن "المقاومة تمثل رأسمالاً كبيراً للأمة الإسلامية، خصوصاً حزب الله الذي يمثل سدّاً منيعاً أمام (إسرائيل)".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالتقارب بين حزب الله والسعودية، فهذا يمثل موقفاً صحيحاً بسبب وجود عدو مشترك لكلا الطرفين".

وأشار لاريجاني إلى أن "هناك اتجاهين، الأول يتسبب في المشكلات داخل لبنان، أما اتجاهنا فهو إيجاد المسؤولين اللبنانيين حلاً لمشاكلهم الداخلية"، مؤكداً: "نحن لا نصدر أوامر لأي شخص".

وبيّن: "نحن مستعدون في إيران لمواجهة كل السيناريوهات"، لافتاً إلى أنه "إذا اعتدت (إسرائيل) على إيران فستتلقى رداً قوياً".

وتابع أن "موقف حزب الله حالياً هو طي صفحة الماضي وفتح علاقات مع الآخرين، وهذا ليس ضعفاً"، منبهاً إلى أن "نجاح حزب الله في التصدي للعدوان الإسرائيلي هو نتيجة نجاحه في ترميم هيكليته".

يُذكر أنه في الأشهر الأخيرة، بدأت الرياض بالتعاون مع واشنطن وخصوم حزب الله في لبنان بممارسة ضغوط متزايدة على الحكومة اللبنانية، بهدف دفعها إلى العمل على نزع سلاح الحزب، الذي تراجعت قوته إلى حد كبير نتيجة الحرب التي خاضها مع إسرائيل العام الماضي.