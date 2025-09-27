الصفحة الدولية

لاريجاني : سنرد بقوة على أي اعتداء إسرائيلي


أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، أنه إذا اعتدت "إسرائيل" على إيران فستتلقى رداً قوياً.

وقال لاريجاني خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسن نصرالله رضوان الله تعالى عليه في لبنان إن "المقاومة تمثل رأسمالاً كبيراً للأمة الإسلامية، خصوصاً حزب الله الذي يمثل سدّاً منيعاً أمام (إسرائيل)".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالتقارب بين حزب الله والسعودية، فهذا يمثل موقفاً صحيحاً بسبب وجود عدو مشترك لكلا الطرفين".

وأشار لاريجاني إلى أن "هناك اتجاهين، الأول يتسبب في المشكلات داخل لبنان، أما اتجاهنا فهو إيجاد المسؤولين اللبنانيين حلاً لمشاكلهم الداخلية"، مؤكداً: "نحن لا نصدر أوامر لأي شخص".

وبيّن: "نحن مستعدون في إيران لمواجهة كل السيناريوهات"، لافتاً إلى أنه "إذا اعتدت (إسرائيل) على إيران فستتلقى رداً قوياً".

وتابع أن "موقف حزب الله حالياً هو طي صفحة الماضي وفتح علاقات مع الآخرين، وهذا ليس ضعفاً"، منبهاً إلى أن "نجاح حزب الله في التصدي للعدوان الإسرائيلي هو نتيجة نجاحه في ترميم هيكليته".

يُذكر أنه في الأشهر الأخيرة، بدأت الرياض بالتعاون مع واشنطن وخصوم حزب الله في لبنان بممارسة ضغوط متزايدة على الحكومة اللبنانية، بهدف دفعها إلى العمل على نزع سلاح الحزب، الذي تراجعت قوته إلى حد كبير نتيجة الحرب التي خاضها مع إسرائيل العام الماضي.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
