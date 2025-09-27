القضاء الإيراني يصدر حكم إعدام بحق متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل

أصدرت السلطة القضائية في إيران، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، أحكاما مشددة بحق أربعة متهمين في قضية وصفت بأنها "شبكة تجسس مرتبطة بالموساد ومنظمة منافقي خلق"، وذلك بعد محاكمة جرت في محكمة الثورة بمدينة كرج.

وبحسب بيان صادر عن محكمة العدل في إقليم البرز ، "فقد حكم على اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن، فيما صدرت بحق الاثنين الآخرين أحكام بالسجن تجاوز مجموعها 26 عامًا".

وقالت السلطات القضائية إن "المتهمين كانوا على صلة عبر الإنترنت، وبالسفر إلى (إحدى الدول المجاورة)، مع ضباط من الموساد وأعضاء في منظمة مجاهدي خلق، وتلقّوا منهم مهامًا تشمل جمع معلومات من مراكز حساسة والقيام بأعمال تخريبية".

من جانبها، أكدت منظمات حقوقية أن "مثل هذه المحاكمات تفتقر إلى الشفافية والعدالة، حيث يُحرَم المتهمون غالبًا من حق الدفاع عبر محامٍ مستقل، وتصدر الأحكام في سياق سياسي".

وتأتي هذه الأحكام بعد أيام من تنفيذ حكم الإعدام بحق بابك شهبازي، مواطن إيراني يبلغ من العمر 44 عامًا، ويعمل فنيًا في شركة مقاولات مختصة بمراكز البيانات، بعد اتهامه أيضًا بالتجسس لصالح إسرائيل.