الصفحة الدولية

الرئيس الإيراني: واشنطن طلبت بتسليم مخزوننا من اليورانيوم خلال 3 أشهر وهذا مرفوض


 

أكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الامريكية طلبت من بلاده تسليم مخزون اليورانيوم الخاص بها خلال 3 أشهر، فيما أشار الى أن هذا الأمر غير مقبول، حيث ذكر بزشكيان: إن "واشنطن طالبت أن نسلم مخزوننا من اليورانيوم المخصب مقابل مهلة لمدة 3 أشهر وهذا الأمر غير مقبول".

وتابع، أنه "لم نتوصل إلى تفاهم بشأن تفعيل آلية الزناد لأن مطالب الولايات المتحدة غير مقبولة".

كما لفت الى أنه "إذا كان علينا أن نختار بين آلية الزناد ومطالب الأمريكيين غير المعقولة فسنختار آلية الزناد"، مبيناً أنه "اتخذنا التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة آلية الزناد وسنحل جميع مشاكلنا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان الإيراني: بعد تفعيل العقوبات، "الخيار الوحيد هو التصعيد والقوة"
الرئيس الإيراني: واشنطن طلبت بتسليم مخزوننا من اليورانيوم خلال 3 أشهر وهذا مرفوض
إيران تحتج قبل تطبيق العقوبات وتستدعي سفراء دول كبرى
سماحة السيد الخامنئي: لا يمكن الوثوق بأمريكا أو التفاوض معها
مجلس الأمن يفشل في تمرير القرار الروسي الصيني لتأجيل عقوبات إيران 6 أشهر
الرئيس الإيراني : إدارة ترامب قد تُشعل النار في الشرق الأوسط ولا نخشى الحرب
مظاهرة حاشدة في نيويورك تطالب باعتقال "مجرم الحرب نتنياهو"
تحرك عاجل بعد رفض ترامب ضم الضفة.. ذعر في اليمين الاسرائيلي
إيران وروسيا توقعان اتفاقًا بـ25 مليار دولار لبناء 4 محطات نووية
إيران تخطط لبناء محطات نووية جديدة في جنوب البلاد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك