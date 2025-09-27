الرئيس الإيراني: واشنطن طلبت بتسليم مخزوننا من اليورانيوم خلال 3 أشهر وهذا مرفوض

أكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الامريكية طلبت من بلاده تسليم مخزون اليورانيوم الخاص بها خلال 3 أشهر، فيما أشار الى أن هذا الأمر غير مقبول، حيث ذكر بزشكيان: إن "واشنطن طالبت أن نسلم مخزوننا من اليورانيوم المخصب مقابل مهلة لمدة 3 أشهر وهذا الأمر غير مقبول".

وتابع، أنه "لم نتوصل إلى تفاهم بشأن تفعيل آلية الزناد لأن مطالب الولايات المتحدة غير مقبولة".

كما لفت الى أنه "إذا كان علينا أن نختار بين آلية الزناد ومطالب الأمريكيين غير المعقولة فسنختار آلية الزناد"، مبيناً أنه "اتخذنا التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة آلية الزناد وسنحل جميع مشاكلنا".