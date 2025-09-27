سماحة السيد الخامنئي: لا يمكن الوثوق بأمريكا أو التفاوض معها

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الجمعة (26 أيلول 2025)، أن بلاده تعتبر الولايات المتحدة خصماً لا يمكن الوثوق به أو الدخول في أي مفاوضات معه، محذراً من استمرار التهديدات الموجهة ضد إيران.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، قال سماحة السيد الخامنئي: "إن خصمنا (أمريكا) يخلف الوعود في كل شيء، ويكذب في كل شيء، ويوجه التهديدات العسكرية بشكل مخادع في كل وقت وحين؛ وإذا أتيحت لهم الفرصة، فسوف يغتالون شعبنا مثل الشهيد سليماني أو يقصفون المنشآت النووية؛ من المستحيل التفاوض مع هذا الجانب، ومن المستحيل الجلوس والتوصل إلى اتفاق بثقة."