الصفحة الدولية

مجلس الأمن يفشل في تمرير القرار الروسي الصيني لتأجيل عقوبات إيران 6 أشهر


أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، (26 أيلول 2025)، في اعتماد قرار مشترك مقدم من روسيا والصين ينص على تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر.

جاء الإخفاق في تمرير مشروع القرار بعد حصوله على أربعة أصوات مؤيدة فقط، مقابل تسعة أصوات معارضة، وامتناع دولتين عن التصويت في الجلسة التي عقدها المجلس.

صوتت لصالح القرار كل من الصين وروسيا إلى جانب باكستان والجزائر. في المقابل، عارضت القرار تسع دول هي: فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، بنما، الصومال، واليونان.

بينما امتنعت عن التصويت على مشروع القرار، الذي كان يهدف إلى تمديد رفع العقوبات عن إيران، كل من غويانا وكوريا الجنوبية.

وكان مندوب الصين قد دعا خلال الجلسة الدول الأعضاء للتصويت لصالح تمديد تأجيل فرض العقوبات على إيران.

وقالت الصين إن إيران "أرسلت إشارات إيجابية كثيرة، وإن تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيُبقي المجال مفتوحاً أمام الدبلوماسية".

بدوره، قال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إن "إعادة فرض العقوبات على إيران قد يكون له عواقب وخيمة وقد يؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "إيران فعلت كل ما في وسعها لإرضاء الأوروبيين والولايات المتحدة"، لكن القوى الغربية لم تقدم أي تنازلات.

أما مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة قال إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا تعني نهاية السبل الدبلوماسية مع إيران، وأشار إلى أن إيران استمرت في موقفها الرافض للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و"لم تُقدم على أي مبادرات محددة وفضلت تأجيل كل شيء بينما زادت القوى الأوروبية جهودها للتوصل إلى حل مع إيران".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سماحة السيد الخامنئي: لا يمكن الوثوق بأمريكا أو التفاوض معها
مجلس الأمن يفشل في تمرير القرار الروسي الصيني لتأجيل عقوبات إيران 6 أشهر
الرئيس الإيراني : إدارة ترامب قد تُشعل النار في الشرق الأوسط ولا نخشى الحرب
مظاهرة حاشدة في نيويورك تطالب باعتقال "مجرم الحرب نتنياهو"
تحرك عاجل بعد رفض ترامب ضم الضفة.. ذعر في اليمين الاسرائيلي
إيران وروسيا توقعان اتفاقًا بـ25 مليار دولار لبناء 4 محطات نووية
إيران تخطط لبناء محطات نووية جديدة في جنوب البلاد
الناتو يستنفر طائراته بعد مزاعم عن رصده "مقاتلات روسية قرب أجوائه"
النواب الإيرانيون يناقشون يوم الأحد تغيير الاستراتيجية النووية للبلاد
الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بمساهمة العراق في تعزيز الحوار والتفاهم الدولي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك