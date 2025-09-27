الصفحة الدولية

الرئيس الإيراني : إدارة ترامب قد تُشعل النار في الشرق الأوسط ولا نخشى الحرب


حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، (26 أيلول 2025)، من أن أفعال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد "تُشعل النار" في المنطقة بأكملها، مؤكداً، ترحيب بلاده بزيارة المفتشين النوويين الدوليين.

وتأتي تصريحات بزشكيان التي أدلى بها خلال مقابلة مع برنامج (NBC Nightly News) على هامش زيارته لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وشدد بزشكيان على أن إيران "لا تخشى الحرب ولا تسعى إليها"، وذلك رداً على سؤال حول مخاوفه من اندلاع المزيد من الحروب في إيران والاجتماع المرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفاً أن "الرئيس ترامب قال إن إدارته جاءت لتحقيق السلام، لكن المسار الذي سلكوه سيُشعل النار في المنطقة بأسرها".

وأكد: "لم نبدأ حرباً قط ولن نبدأ أي حروب، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لردع كل من يهاجمنا وسنعزز قدراتنا بشكل يومي لمنع أي شخص من مهاجمتنا".

وتطرق بزشكيان، الذي كان يعمل طبيباً قبل دخوله عالم السياسة، إلى إصابة لحقت بساقه خلال الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً مع إسرائيل في حزيران الماضي، والتي أسفرت عن مقتل قادة عسكريين كبار وعلماء ومئات المدنيين الإيرانيين، مقابل ثمانية وعشرين قتيلاً إسرائيلياً خلال الصراع.

وقال بزشكيان: "لقد ضربونا لأنهم كانوا يسعون لاستشهادنا مثل أي شخص آخر، ونحن لا نخشى الموت والشهادة، لقد عشنا حياتنا".

وقلل الرئيس الإيراني من أهمية إصابة ساقه، قائلاً: "لم تكن شيئاً خاصاً، يمكننا القول فقط إنها كانت ورماً دموياً تشكل في منطقة الركبة، قمنا بتصريف السائل والدم اللازمين، وبعد ذلك تجاوزنا الأمر".

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي، رداً على سؤال حول تقرير لصحيفة (واشنطن بوست) استند إلى صور أقمار صناعية وتحليل مستقل يشير إلى تزايد العمل في موقع سري تحت الأرض في إيران يرى محللون أنه قد يكون منشأة نووية مستقبلية محتملة، رحب بزشكيان بزيارة المفتشين النوويين الدوليين لبلاده.

وأشار إلى أنه "إذا كانوا صادقين، فقد توصلنا مؤخراً إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمكنهم المجيء والتفتيش على الأرض"، مضيفاً أن "الاعتماد على صور الأقمار الصناعية المزعومة ليس ملائماً لخلق أطر لا أساس لها في الواقع، سيكون من الأسهل والأكثر واقعية وقابلية للتحقق إجراء عمليات تفتيش شخصية على الأرض".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار روسي وصيني لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران.

