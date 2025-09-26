الصفحة الدولية

مظاهرة حاشدة في نيويورك تطالب باعتقال "مجرم الحرب نتنياهو"


احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع مدينة نيويورك خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبين باعتقاله، ووقف الحرب على غزة.

وبدأ المتظاهرون في التجمع في ميدان تايمز سكوير، عبر المدينة من مبنى الأمم المتحدة، في الصباح الباكر. رافعين علم فلسطين ولافتات كُتب عليها "أوقفوا كل المساعدات الأمريكية لإسرائيل"، "اعتقلوا مجرم الحرب نتنياهو" و "توقفوا عن تجويع غزة الآن!".

وهتف المتظاهرون بفرح عندما أعلن المنظمون أن رؤساء الدول غادروا قاعة الجمعية العامة بشكل جماعي خلال خطاب نتنياهو. وهتفوا: "يا نتنياهو لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بارتكاب الإبادة الجماعية!".

وقالت الشرطة إن عدد المتظاهرين بلغ حوالي 2000 شخص بحلول الوقت الذي بدأوا فيه المسيرة نحو الأمم المتحدة حوالي الساعة 10:15 صباحا، بعد انتهاء خطاب نتنياهو. وملأ المتظاهرون الشارع 42، الشارع الرئيسي في المدينة، ثم اتجهوا شمالا مغلقين عدة بلوكات من الجادة السادسة.

واحتج المتظاهرون أيضا على الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل. وقال ديفيد روبنسون من بروكلين: "مسؤولو إدارة ترامب لا يهتمون بموت الأشخاص البنيين من الفلسطينيين ولا يعتبرونهم بشرا.نشاهد هذا الأمر يستمر. هذا يحطم قلبي. ولا أعرف لماذا ليس الجميع هنا".

كما استقبلت الاحتجاجات نتنياهو عند وصوله إلى نيويورك يوم الخميس.

وقالت الشرطة إنه تم احتجاز 14 شخصا قبل منتصف الليل في احتجاج "لا نوم لنتنياهو" قرب فندقه في المنطقة الشرقية العليا.

أصبحت الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية والداعمة للحقوق الفلسطينية شائعة في الحرم الجامعي وفي المدن الكبرى حول الولايات المتحدة خلال الحرب على غزة.

